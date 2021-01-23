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‘Büyülü iksir’ ile korunduğunu öne süren sağlık bakanı corona oldu

Sri Lanka’da bir büyücünün corona virüsüne karşı geliştirdiği “büyülü iksiri” içerek virüse karşı ömür boyu bağışıklık kazandığını iddia eden Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi Covid-19’a yakalandı.

Güncellenme: 21:25, 23/01/2021
Haberler Dünya
‘Büyülü iksir’ ile korunduğunu öne süren sağlık bakanı corona oldu

Sri Lanka Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, bir büyücü tarafından yeni tip corona virüsüne karşı geliştirilen “büyülü iksiri” içerek virüse karşı ömür boyu bağışıklık kazandığını iddia ederek, halka da söz konusu iksiri kullanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

CORONAYA YAKALANDI

Sağlık Bakanlığı, Wanniarachchi'nin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Wanniarachchi'nin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedaviye alındığı aktarıldı.

İKSİRİ ALMAK İÇİN KENTE AKIN ETTİLER

Wanniarachi'nin “büyülü iksire” yönelik açıklamalarının ardından binlerce kişi, iksir alabilmek için iksiri geliştiren büyücünün yaşadığı Kegalle kentine akın etmişti.

CORONAYA YAKALANAN 4. BAKAN

Sri Lanka, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. İlk dozların ülkeye önümüzdeki hafta ulaşması bekleniyor. Öte yandan Wanniarachchi, Sri Lanka'da corona virüsüne yakalanan 4. bakan oldu. İHA

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Yayınlanma Tarihi:21:12,