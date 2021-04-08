Çalışanlar haftanın beş günü ofiste olmak istemiyor

Pinterest, Slack, Hulu gibi pek çok şirkete ofis yaşamını kolaylaştırmak adına destek veren, yeni bir iş yeri deneyimi için platformlar oluşturan Envoy'un yayınladığı araştırmaya göre; pandemiyle beraber uzaktan çalışma esnekliğini kazanan çalışanlar bu özellikten vazgeçmek istemiyor. Çalışanların yaklaşık yarısı çalışma haftasının bir kısmını ofiste, bir kısmını da ofiste geçirmek istiyor.

Koronavirüs salgınıyla beraber iş hayatı da sürekli değişim geçirmeye devam ediyor. Salgının ilk zamanlarında tamamen kapatılan iş yerleri ve evden çalışmanın devreye girmesi çalışma hayatını yepyeni bir düzene taşıdı. Normalleşmelerin başlamasıyla beraber şirketlerin ofisleri açma çabaları ise çalışanlarda endişeleri artırıyor.

Envoy'un Amerika'da yaşayan 18 yaşın üzerindeki 1000 çalışanla gerçekleştirdiği anket sonuçları, geleceğin iş yaşamı ile ilgili de bazı ipuçları veriyor.

Ofis çalışanlarının %61'i zaman zaman uzaktan, zaman zaman ofiste olmayı sağlayan hibrit modelle devam etmek istediklerini belirtiyor. Bu model en çok %52 ile Z jenerasyonu ve %48 ile Y kuşağında karşılık buluyor.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Envoy'un Şubat ayında gerçekleştirdiği araştırma esneklik sunmayan şirketlerin çalışan kaybetme açısından zorluklarla karşılaşabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre; çalışanların %47'si iş yerinin hibrit model sunmaması halinde yeni bir iş arayacağını belirtiyor.

Anketi yanıtlayan her 5 kişiden 2'si ise esnek bir çalışma ortamına sahip olmak için daha düşük ücret alabileceğini söylüyor.

OFİSTE DE ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Çalışanlar, uzaktan çalışma taraftarı olsa da bazı işlerin ofiste çalışmaya daha uygun olduğunu da belirtiyorlar. Katılımcıların %39'u iş yerinde çalışması gerektiği için; %37'si ise beraber çalışması gereken insanlar olduğu için iş yerine gitmek istediğini belirtiyor.

Çalışanların onda birinden daha azı tamamen uzaktan çalışmayı istiyor. Ofisin iş deneyimlerinin önemli bir parçası olarak kalacağını belirtiyor. Ankete katılanların yalnızca %8’i haftanın beş günü uzaktan çalışmak istiyor.

İlginizi Çekebilir Coronayı yenen Avustralya'da ofise dönüş başladı: İşte yeni çalışma düzeni