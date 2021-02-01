Çavuşoğlu: Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteği tamdır

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde ilk sözü alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasına Meclis Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu ve Meclis Başkan Yardımcılığına seçilen Armağan Candanı tebrik ederek başladı.

Çavuşoğlu, KKTC ziyareti kapsamında; pandemi döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin tam olduğuna vurgu yapmak istediğini ifade etti.

KKTC’YE 40 BİN DOZ AŞI ULAŞTIRILDI

Yapılması düşünülen 5 + BM gayrı resmi konferansında Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda hangi tutumların sergileneceği ve hangi adımların atılacağı noktasında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere diğer yetkililerle değerlendirmeler yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un selamlarını getirdiklerini söyledi.

Şu ana kadar 40 bin toz aşının KKTC’ye ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye aşı tedarikine devam ettikçe KKTC’ye gerekli miktarı ulaştırmaya devam edeceklerini ifade ederek, önümüzdeki süreçte KKTC Meclisinin kendilerine vereceği desteğin de son derece önemli olduğunu belirtti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında ziyareti için Çavuşoğlu ve heyetine teşekkür etti.

Sennaroğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) hasmane tutumuyla Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya devam ettiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin omuz omuza olduğu müddetçe haklarına kimsenin dokunamayacağını kaydetti.

1974 Barış Harekatı’ndan sonra adaya barış geldiğini anımsatan Sennaroğlu, 47 yılı aşkın süredir görüşmelerin devam ettiği halde siyasi sonuca ulaşılamadığını belirtti.

“HİÇ KİMSENİN BİR 47 YILA DAHA TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞTIR”

Sennaroğlu, “Hiç kimsenin bir 47 yıla daha tahammülü kalmamıştır” diyerek olası bir çözümde Türkiye’nin garantörlüğünün olmazsa olmazları olduğunu, Kıbrıs Türk halkında bu konunun büyük bir güven teşkil ettiğini ifade etti.

Pandemi sürecinin başından beri Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına koşulsuz destek sağladığını ifade eden Sennaroğlu, tıbbi malzeme yardımı, Acil Durum Hastanesinin yapımı ve aşıların gelmesi konusunda halkın Türkiye’ye müteşekkir olduğunu kaydetti.

Sennaroğlu, “Bu bağlamda Sayın Türkiye Cumhuriyeriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaya halkım adına teşekkürlerimi sunmak isterim. Ülkemizde yapacağınız çalışmaların hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Kabulde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candanın yanı sıra Meclis Divan heyeti üyesi milletvekilleri Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Beşçeri de hazır bulundu. DHA