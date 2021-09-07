Çekya duvar için para veren ilk AB ülkesi oldu

AB'nin yaptırım kararı sonrasında mültecileri sınırdan Avrupa Birliği'ne gönderen Belarus'a karşı ittifak büyüyor. Çekya, Belarus'la sınırı olan Litvanya'da inşa edilen duvara pmaddi yardım gönderdi.

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Belarus ile Avrupa Birliği arasındaki kriz büyüyor… AB’nin Belarus’a yaptırım uygulama kararı sonrasında mültecileri bir koz olarak kullanan ve Belarus askerleriyle birlikte mültecileri komşu ülkelere gönderen Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile AB arasındaki gerilimi tırmandıracak bir olay yaşandı.

Belarus’la sınırı olan Litvanya’nın mülteci akınını engellemek için inşa ettiği sınır duvarına AB ülkelerinden maddi destek gelmeye başladı. Çekya, AB üyesi olarak ilk maddi destekte bulunan ülke oldu.

Çekya yaklaşık 530 bin euro para yardımı yapma kararı aldığını duyurdu. 500 kilometre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki duvarın maliyetinin 152 milyon euro olması bekleniyor.

Litvanya AB içinde bu duvarın finansmanı için lobiye devam ederken Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, “AB’nin dış sınırlarını çok daha iyi korumalıyız ve Litvanya da dahil üye ülkelere tam destek vermeliyiz. Lukaşenko’nun utanmaz hamleleri, Belarus rejimine karşı yeni yaptırımlar yapılmasını gerekli kılıyor” dedi.

Geçen yıl 81 mülteci kabul eden Litvanya’ya bu yıl 4.000 mülteci giriş yaptı. Öte yandan Belarus’tan gelen mülteciler Polonya ve Letonya’da da mülteci sayısının artmasına sebep oldu. İlginizi Çekebilir Polonya bir Belaruslu sporcuya daha insani vize verdi