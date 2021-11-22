CHP’den KKTC’de açıklama: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

7 büyükşehir belediye başkanının da yer aldığı CHP heyeti, KKTC'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP olarak Kıbrıs sorununun aşılması konusunda KKTC’nin varlığını ve haklarını koruyacak, uluslararası zeminde kabul görecek bir çözümü daima savunduk ve bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Bu anlayışın, adada yaşayan tüm kesimlerin ortak menfaatine olduğu kanaatindeyiz. Bu kapsamda üzerimize düşeni yapmayı hazırız" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, CHP'li 7 büyükşehir belediye başkanı, KKTC'de temaslarda bulundu. KKTC'de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan iktidar ve muhalefet partisi liderlerine kadar birçok siyasetçiyle bir araya gelen başkanlar, KKTC'nin iki sembol ismi, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun liderliğindeki heyette; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yer aldı.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Ziyaretlerinin ardından Seyit Torun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Torun, şöyle konuştu:

* KKTC'nin uluslararası ambargolarının kaldırıldığı, özgür, bağımsız ve dünyada tanınan bir devlet olması bizim en temel arzumuzdur. CHP olarak Kıbrıs sorununun aşılması konusunda KKTC'nin varlığını ve haklarını koruyacak, uluslararası zeminde kabul görecek bir çözümü daima savunduk ve bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.

* Bu anlayışın, adada yaşayan tüm kesimlerin ortak menfaatine olduğu kanaatindeyiz. Bu kapsamda üzerimize düşeni yapmayı hazırız. Akdeniz karbon kaynaklarının çıkarılması, taşınması, işlenmesi ve dünya pazarlarına arz edilmesi hususunda da ada halkının tamamının refahı ve mutluluğunun sağlanması amacıyla adil bir biçimde görüşülmesi için gereken iyi niyetli ve yapıcı çabaları desteklediğimizin bilinmesini isteriz.

* KKTC'nin kazanılmış haklarından asla taviz vermeden, Kıbrıs halkının yanında olacağımızı ve gereken adımları kararlılıkla atacağımızı buradan kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz.

LÜTFÜ SAVAŞ: AMACIMIZ HER İKİ TARAFI DA GÜÇLÜ BİR KONUMDA TUTMAK

Lütfü Savaş ise, “2 günden beri Kıbrıs'tayız, yarın da devam edecek. Amacımız sayın genel başkanımızın direktifleri doğrultusunda hem Türkiye'yi hem KKTC'yi en güçlü bir şekilde kılmak. Hem sosyal, hem ekonomik, hem de kültürel iş birliğini en üst seviyeye çıkarmak. Her iki tarafın da güçlü olacağı bir konumda tutmak. O nedenle buradayız. Bundan sonraki temaslarımız da devam edecektir” açıklamasında bulundu.

“SEÇİME YÖNELİK BİR ÇALIŞMA DEĞİL”

“Burada cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalarınız olacak mı?” sorusuna yanıt veren Torun, “Bizim sadece amacımız KKTC'deki belediyelere katkı sunmak. Biz bu toplantıları sadece KKTC'de yapmıyoruz. Balkanlarda ve Türki cumhuriyetlerde de yapıyoruz. Amacımız KKTC'deki belediyelerin, büyükşehir belediyelerimizin tecrübelerinden faydalandırmak, ortaklaşa projeler yapmak ve buradaki yaşam kalitesini güçlendirmek. Buradaki çalışmalarımız seçime yönelik bir çalışma değil” dedi.

Torun, “Milli dava derken iki devlet olabiliriz ama tek milletiz. Burada tarihsel ve güçlü bağlarımız var. Hiçbir zaman Kıbrıs Türklerinden ayrı düşünmedik” diye ekledi.

“AKP İLE KIBRIS POLİTİKAMIZ UYUŞMUYOR”

‘AKP ile Kıbrıs politikalarınız uyuşuyor mu?' sorusuna yanıt veren Torun, “Bizim AKP ile politikalarımız uyuşmuyor. Kıbrıs politikası da uyuşmuyor. Biz AKP'nin baktığı gözden bakmıyoruz” dedi.

“KIBRIS’IN SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

‘CHP, Türkiye'de iktidara gelirse barış ve çözüm noktasında federal çözümü destekleyecek misiniz?’ sorusuna yanıt veren Torun, şu açıklamalarda bulundu:

* Kıbrıs'ın seçimlerine müdahale etmemiz mümkün değil. KKTC'nin kararını Kıbrıslı Türkler verir. Biz uluslararası anlamda destek istendiği her noktada desteğiz. Bu uzun vadeli süreç ve mücadele. Biz bu mücadelede her zaman Kıbrıs halkının yanındayız. Biz ancak destek oluruz.

* Müdahale söz konusu değil. Bize düşen nokta da, Kıbrıs halkının refah içinde yaşanması için sadece katkıda bulunuruz. Kıbrıs'ın kararını Kıbrıs halkı verir.

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