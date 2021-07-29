Corona virüsü karantinasından çarşaflı firar

Corona virüsü salgınına karşı sert tedbirlerin alındığı Avustralya'da zorunlu otel karantinasından kaçmak isteyen bir kişi ilginç bir yönteme başvurdu. Brisbane’den Perth'e giden bir kişi, hükümetin virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uyguladığı tedbirler kapsamında bir otelde karantinaya alındı.

Batı Avustralya Polisi, adı açıklanmayan şahsın kaldığı otelin 4. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtığını bildirdi. Polis sosyal medya hesabında yayınladığı gönderide, şahsın zorunlu karantinadan kaçmak için otelin 4. katındaki pencereden sokağa sarkıttığı çarşafların fotoğraflarını da paylaştı.

Yaklaşık 8 saat sonra polis tarafından yakalanan 39 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Corona virüsü testinin negatif çıktığı belirtilen şahsa salgın tedbirlerine uymama ve yanlış/yanıltıcı bilgi verme suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.