Covid aşılarıyla ilgili attığı tweet ortalığı karıştırdı, Beyaz Saray’a davet edildi

Twitter'da 22.7 milyon takipçisi olan Nicki Minaj, geçtiğimiz günlerde Covid aşısı ile ilgili attığı tweet nedeniyle aşı ile ilgili endişelerini uzmanlarla tartışmak üzere Beyaz Saray'a davet edildi.

Sozcu.com.tr

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Minaj; Trinidad'daki kuzeninin aşı almayacağını, çünkü aşı olan bir arkadaşının iktidarsızlaştığını ve testislerinin şiştiğini bu yüzden de aşı kararı alırken iyi düşünülmesi gerektiğini yazmıştı.

Minaj’ın tweet’i gündeme otururken, haberlerde tiye alındı, uzmanlar tarafından ise bu iddia reddedildi. Trinidad ve Tobago adaları Sağlık Bakanı Terrence Deyalsingh, Minaj’ın söz konusu tweet’inin doğruluğunu araştırmak için vakit kaybettiklerini çünkü böyle bir olayın yaşanmadığını bildirirken Beyaz Saray’dan da bir adım geldi.

Minaj, aşı ile ilgili endişelerini konuşabilmesi için Beyaz Saray’a davet edildi. Minaj konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Beyaz Saray beni davet etti ve bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Evet gidiyorum.”

HENÜZ AŞI OLMADI

38 yaşındaki rapçi daha fazla araştırma yapmak istediği için henüz bir Covid aşısı almadığını da açıkladı.

Pazartesi günü gerçekleşen 2021 Met Gala’ya katılmamasının ana nedeninin bu olduğunu da iddia eden Minaj, etkinliğin aşı zorunlu kıldığını belirtirken “Met için aşı olmanızı istiyorlar. Eğer aşı olursam Met için olmaz. Yeterince araştırma yaptığımı hissettiğimde olacak. Şimdi bunun üzerinde çalışıyorum” yazdı.

Tweetler Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci’den eleştiri aldı. Salı günü CNN’den Jake Tapper tarafından aşıların üreme sorunlarına neden olup olmadığı sorulduğunda, “hayır” ile yanıt verdi: “Bunun olduğuna dair hiçbir kanıt yok ve olacağını hayal etmek için bir sebep de yok.”

TWITTER’DAN ENGELLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Minaj, aldığı yoğun tepkilerden sonra Instagram’dan açıklamalar yapmaya devam etti: “Twitter hapishanesindeyim. Orada söylediklerimden hoşlanmadılar. Tweet atamıyorum” yazdı.

Daha sonra bir video yayınladı: “Az önce yaptıklarına bakın. Bir daha asla Twitter kullanmayacağım. Birincisi, hiçbir aşı hakkında bilgi vermedim. Hiçbir şey hakkında bilgi vermedim” dedi.

Twitter’dan bir sözü Minaj’ın hesabının askıya alındığını veya engellendiğini reddetti: “Twitter, başvurulan hesap üzerinde herhangi bir yaptırım eylemi gerçekleştirmedi.”

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