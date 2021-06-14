Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ve Yunanistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel’de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis’i kabul etti.

MACRON, JOHNSON VE MERKEL İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Öte yandan Erdoğan, Brüksel'de Macron'dan sonra bir görüşmeye daha girdi. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği bir diğer kritik toplantı da Almanya'nın Eylül ayında koltuğu devredecek olan başbakanı Angela Merkel'leydi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le ikili görüşme yaparken iki lider farklı konuları masaya yatırdı. Almanya hükümet sözcüsü, Erdoğan ile Merkel'in AB-Türkiye ilişkilerini ve Kıbrıs sorununu gündeme getirdiğini aktardı.

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