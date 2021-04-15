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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabulünde 45 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:55, 15/04/2021
HaberlerDünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu kabul, 45 dakika sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni'nin Dendias'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesine de değindi.

Atina'nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Peloni'nin şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

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Yayınlanma Tarihi:17:51,