Dışişleri’nden Kırım açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen seçimler hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

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Tanju Bilgiç, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım'ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır.

* Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen RF Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibariyle sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır.