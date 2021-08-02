DSÖ: Avrupa’da Covid-19 vaka sayısı 60 milyonu aştı

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü salgını ile ilgili detaylı bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Acil Durum Direktörü Dr. Dorit Nitzan açıklamalarda bulundu. Salgının başladığı günden beri vaka sayısının artış gösterdiğine dikkat çeken Nitzan, bölgedeki corona virüsü vaka sayısının 60 milyonu geçtiğini açıkladı.

Nitzan, “Salgının sonu halen ufukta gözüküyor. Fakat maalesef şu ana kadar Avrupa bölgesinde 1.2 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Mücadeleyi sürdürmek önemli” ifadesini kullandı.

DSÖ’nün üst düzey yetkilisi aşılama sürecinin sağlıklı ve adil devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Salgının bitmesi için her ülkenin aşılanmaya önem vermesi gerekiyor. Aşı üretimi konusunda da çalışılmalı” dedi. Nitzsan, sosyal mesafe, test ve karantina kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlatarak, “Ellerinizi yıkayın, maske takın ve kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durun” dedi.