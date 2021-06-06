Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünya deniz salyasını konuşuyor: Türkiye’yi endişeyle izliyorlar

Dünya kamuoyu, Türkiye'de yaşanan deniz salyası felaketini endişeyle takip ediyor... Bugün Avustralya, ABD, İngiltere ve Endonezya basını deniz salyası felaketini detaylı bir şekilde yazdı. İngiliz The Guardian kısa bir video ile yaşanan doğa felaketini okurlarına ve izleyicilerine duyurdu.

Yiğit Can KAYTMAZ
Güncellenme: 10:02, 06/06/2021
HaberlerDünya
Dünya deniz salyasını konuşuyor: Türkiye’yi endişeyle izliyorlar

Marmara Denizi’nde yaşanan “deniz salyası” felaketi uluslararası kamuoyunda büyük endişe yarattı… Bir süredir dünya basınının gündeminde olan deniz salyası ile ilgili bugün birçok medya kuruluşunda detaylı analizler ve haberler yer aldı.

ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, İngiltere ve Endonezya basını deniz salyasının ilk kez bu kadar çok ve yoğun görüldüğünü yazdı.

“TÜRKİYE MÜCADELE EDİYOR”

İngiliz medya kuruluşu Sky News, “Türkiye, Marmara Denizi sahillerinde oluşan deniz salyası salgınıyla mücadele ediyor” başlığını kullandığı haberde, “Gri yapışkan deniz algleri daha sıcak hava ve deniz kirliliği ile yayıldı.  Türkiye sahillerinde rekor seviyede tespit edilen deniz salyası su altı yaşamı ve balıkçılığı tehdit ediyor” yorumunu yaptı.

İngiliz Sky News, müsilaj ve deniz salyasının tarihteki en yoğun görüldüğü yerin Marmara Denizi olduğunu yazdı.

Deniz salyasının 2007 yılında Ege Denizi’nde Yunanistan yakınlarında da tespit edildiğini aktaran Sky News, “Bu durum Türkiye’de ilk kez görüldü. Marmara’da görülen deniz salyasının oran olarak tarihteki en büyük olduğuna inanılıyor. Araştırmalar deniz salyasının 30 metre derine indiğini ve yengeç ve kabuklu hayvanlara zarar verdiğini ortaya çıkardı” ifadesine yer verdi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerine de yer verilirken, bu sorunu çözmek için harekete geçileceği sözünü hatırlattı.

“MENDİLLERİ HAZIRLAYIN” DİYEREK PAYLAŞTILAR

ABD merkezli medya kuruluşu Daily Beast ise, “Mendilleri hazırlayın” diyerek haberin üzücü ve endişe verici olduğunu yazdı.

Daily Beast’in haberinde, “Mendilleri hazırlayın” ibaresi yer aldı. Daily Beast, haberin üzücü olduğuna vurgu yaptı.

Daily Beast, “İğrenç gri deniz salyası Türkiye sularını pisletiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan derhal bu sorunu çözmek için harekete geçeceğini söyledi” ifadesini kullandı.

Haberde, “Yerel gruplar sorunu çözmek için diğer atık su tesisleri ve kirletme kaynaklarını bulmaya çalışıyor. Uzmanlar küresel iklim değişikliğinin de bu soruna sebebiyet verdiğini aktardı. Deniz suyu ısısının artmasını örnek gösterdi” ifadesi yer aldı.

“FİTOPLANKTON ENDİŞESİ”

New York merkezli haber portalı AOL.com da Türkiye’de yaşanan bu doğa felaketine geniş yer ayırdı.

Haberde, “Pendik sahilinde havadan çekilen fotoğraflarda çok geniş kütleli müsilaj görüntülendi. Müsilaj ve deniz salyasına sebep olan fitoplanktonlar sıcak sularda daha çok yayılıyor. Deniz ve okyanus sularının ısınması bu durumu daha da kötü  hale getiriyor” denildi.

AOL.com, “Deniz salyası büyük ve geniş kütlelere ulaşınca diğer deniz canlılarının yaşamasını imkansız hale getiriyor. Güneş ışığını engelliyor ve canlıların yön duygusunu yok ediyor. Ayrıca fiziksel olarak da onları sarıyor” yorumunu yaptı.

Endonezya merkezli haftalık haber dergisi Tempo da yaşanan doğa felaketine geniş yer ayırdı.

Fransız haber ajansı AFP de müsilaj ve Marmara Denizi’nde yaşanan doğa felaketiyle ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. AFP’nin haberini İngilizce yayın yapan Hong Kong merkezli medya kuruluşu South China Morning Post da kullandı.

Bu haberde yaşanan doğa felaketini İstanbul Üniversitesi’nden profesör Muharrem Balcı değerlendirdi. Balcı, “Deniz salyası bu yıl olduğu gibi baharda kontrolden çıktığı zaman güneşi engeller ve balıklar ve deniz yaşamı için gerekli olan oksijene erişimi kısıtlar” ifadesini kullandı.

AFP’ye konuşan Balcı, “Müsilaj denizin yüzeyini bir çadır bezi gibi kapatıyor ve bir süre sonra bu tabaka denizin dibine iniyor ve denizin tabanındaki ekosistemi kaplıyor” dedi. Balcı, bu sürecin durdurulmaması durumunda çürük yumurta gibi kokacağını da ifade etti.

Haber ajansları AFP, Reuters ve AP’nin hazırladığı haberleri birçok uluslararası medya kuruluşu da kullandı.

ERDOĞAN SÖZ VERDİ

Yeni Zelanda’nın en popüler medya kuruluşu Stuff.co.nz de müsilaj sorununa geniş yer ayırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verdi.

Haberde, “Türkiye’nin cumhurbaşkanı Marmara Denizi’nde yaşanan ve biyologlarla birlikte çevrecileri endişelendiren deniz salyası sorununu çözmek için söz verdi” denildi.

İngiliz medya kuruluşu BBC de deniz salyası krizini internet sitesi üzerinden okurlarına duyurdu. BBC, “Marmara Denizi’nde seyreden tekneler ve gemiler gri balçıkla karşılaşıyor. Bazı balıkçılar, deniz salyasının motorlarına ve ağlarına bulaştığı ve motorları tıkadığı için çalışamadıklarını söylüyor” ifadesine yer verdi.

İlginizi ÇekebilirAKP'li Büyükakın'dan deniz salyası itirafı: Marmara'yı foseptik gibi kullanmışızAKP'li Büyükakın'dan deniz salyası itirafı: Marmara'yı foseptik gibi kullanmışızİlginizi ÇekebilirAta Demirer müsilajı fotoğrafladı: Buraya kadar geldi!Ata Demirer müsilajı fotoğrafladı: Buraya kadar geldi!İlginizi ÇekebilirMüsilaj kabusu uydudan görüntülendiMüsilaj kabusu uydudan görüntülendi

 

ABD AKP Avustralya Cumhurbaşkanı Dünya Endonezya Fenerbahçe Fransa Haber haberler İngiltere internet Kanada New York oyuncu Türkiye yumurta
Yayınlanma Tarihi:09:36,