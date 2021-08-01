Dünya Türkiye’deki yangınları korkuyla izliyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınları uluslararası kamuoyunu da endişelendirdi. The Guardian, CNN, Al Jazeera ve AFP gibi medya kuruluşları bölgede yaşanan korku ve paniği dünyaya duyurdu.

DERLEYEN: YIĞIT CAN KAYTMAZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ederken, dünya kamuoyu da yaşananları anbean izliyor… Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian, CNN, Al Jazeera ve AFP gibi medya kuruluşları bölgede yaşananları aktarırken gelişmeleri “son dakika” ibaresiyle okurlarına aktarıyor.

REUTERS: GERİYE METAL SANDALYELER KALDI

İngiliz haber ajansı Reuters, bölgede yaşananlarla ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken, bölgede 40 yılı aşkın bir süredir yaşayan Mehmet Demir’in ailesiyle Manavgat’taki evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Evlerinin ve bütün eşyalarının küle döndüğünü yazan Reuters, “Yataktaki yaylar, metal sandalyeler ve bazı mutfak malzemeleri yangından sonra tespit edilebiliyordu” yorumunu yaptı.

Ajans, “Çarşamba günü başlayan ve halen devam eden yangınlar bölgedeki en kötü yangınlardan biri” ifadesini de kullandı. Manavgat’ın turizm merkezi Antalya’dan çok uzak olmadığını yazan Reuters, “Aşırı sıcaklar ve sert rüzgar alevlerin yayılmasına sebep oldu” ifadelerine yer verdi.

Reuters’a konuşan Demir, “Manavgat’ın merkezine kaçmak zorunda kaldık ve geri döndüğümüzde evi bu halde bulduk. Bütün birikimimiz yandı. Sadece kıyafetlerimiz kaldı. Yapacak bir şey yok, kelimeler kifayetsiz kaldı” dedi. Reuters, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 6 olduğunu ve binlerce kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını aktardı. Öte yandan alevlerin Bodrum’da da etkisini artırdığını yazan Reuters, “Türkiye’nin güneyinde yangınlar yaygın fakat yetkililer son yangınların çok daha büyük bir alanı kapsadığını söyledi” ifadesini aktardı.

Reuters, aşırı sıcaklar sebebiyle Yunanistan’da kamu çalışanlarının gereksiz olarak çalışmaları ve seyahat etmelerinin yasaklandığını hatırlatırken İtalya’nın Sicilya adasındaki ikinci büyük kenti Catania’da da yangınların çıktığını yazdı.

CNN: HAYVANLAR YANIYOR

ABD merkezli medya kuruluşu CNN de kapsamlı bir haber yaparak bölgede yaşayanlarla görüştü. CNN’e konuşan bölge halkı, “Hayvanlarımız yanıyor” derken, “Her şey yanacak. Topraklarımız, hayvanlarımız, evimiz. Başka neyimiz var ki zaten” yorumunu yapıyor.

CNN muhabirleri yüksek sıcaklığın ve alevlerin küresel iklim krizi ile birlikte daha da kötü bir hale geldiğini yazarken, Kaçarlar köyüne komşu köylerden yardım geldiğini de altını çizdi. 37 yaşındaki bir çiftçi olan Namet Atik, “Bu köyün ihtiyacı neyse onlara yardım yapacağız. Su vereceğiz, otomobil vereceğiz, traktör vereceğiz. Biz ormancıyız ve orman bizim yaşam kaynağımız. Yangın gelirse geri dönüşü yok” yorumunu yaptı.

CNN’e konuşan TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk, “Türkiye’de orman yangınlarının yüzde 95′, insan kaynaklıdır. Yangının daha kötü bir şekilde yayılmasının sebebi iklim değişikliği. Bölgede hava zaten sıcak ve kurudur ve alevlerin yayılması riski yüksektir fakat iklim değişikliği bu riski daha da artırdı” ifadesini kullandı.AL JAZEERA: ÖLÜM SAYISI ARTIYOR Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera da yaşananlara geniş yer ayırdı. Al Jazeera, ölü sayısının 6’ya çıktığını aktarırken yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığının da altını çizdi. Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınlarının yaygın olduğunu belirten medya kuruluşu, Avrupa’nın güneyinde de orman yangınlarının görüldüğünü aktardı. THE GUARDIAN: TARİHİN EN SICAĞI İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’nin yangınlarla mücadele ettiğini yazarken, sıcaklığın ise rekor seviyeye ulaştığını aktardı. Gazete, “Ülke 50’den fazla yangınla mücadele ederken binlerce tatilci Ege Denizi’ndeki otellerden tahliye edildi. Yangınların sıcaklık yoğunluğu, perşembe günü daha önceki seviyelerin dört kat üzerindeydi” ifadesini kullandı. Gazete bu iddiayı elde edilen uydu verilerine dayandırdı. Çok sayıda insanın öldüğünü yazan The Guardian, “ABD’deki öldürücü sıcaklar, Avrupa ve Çin’deki sel felaketi ve Sibirya’daki yangınların ardından Türkiye’de yaşanan yıkım, iklimin etkilediği bir dünyada aşırı hava durumunun artan etkisini gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı. AFP: İTFAİYECİLER YANGINLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR Fransız haber ajansı AFP de Türkiye’de yaşanan yangınlarla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Ajans, “İtfaiye erleri Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadele ediyor” başlığını kullandı. AFP, “İtfaiye erleri dört gündür alevlerle mücadele ediyor. Türkiye’nin güneyini etkisi altına alan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya çıktı” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir Orman Genel Müdürlüğü'nün paraları tanıtım işlerine gitti

İlginizi Çekebilir Yanan ormanlar nasıl yeniden ağaçlanacak? Prof. Dr. Tolunay tek tek açıkladı