Dünyadan büyükelçi yorumu: Erdoğan geri adım attı

Türkiye ile 10 ülke arasında yaşanan Osman Kavala gerilimi dün endişe verici bir şekilde tırmanırken, tatlıya bağlandı. ABD, Almanya, Fransa ve Avrupa basını, "Erdoğan tansiyonun yükselmesini istemedi, geri adım attı" yorumunu yaptı. France 24, "Erdoğan, diplomatları sınır dışı etme kararında U-dönüşü yaptı" başlığını attı.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta aralarında ABD, Fransa, Almanya’nın da olduğu 10 ülkenin Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı Türkiye ile Batı ülkelerini karşı karşıya getirirken, dün en gergin noktaya gelen ilişkilerde yumuşama başladı.

Daha önce, “Bunları ağırlama lüksümüz yok” dediği 10 ülkenin büyükelçisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumartesi günü yaptığı “istenmeyen adam ilan edilme” çağrısı ise gerilimi tırmandırmıştı. Dün gece gözler Bakanlar Kurulu toplantısında istenmeyen adam ilanının gelip gelmeyeceğini beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tehdidini geri çekti.

Uluslararası kamuoyu ise bu gelişmeye geniş yer ayırdı. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, “Erdoğan büyükelçilerin sınır dışı edilmesi çağrısını iptal etti, gerilimden kaçtı” başlığını kullandı. Bloomberg, “Erdoğan büyükelçilerin sınır dışı edilme talebini bıraktı ve Türk lirasını sarsan diplomatik gerilimi azalttı. Bu gerilim Ankara’nın kilit partnerleriyle ilişkisini yıkıma uğratacaktı” yorumunu yaptı.

NYT: DİPLOMASİ BÜYÜK BİR FACİADAN KURTARDI

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times da gelişmeye geniş yer ayırdı. Carlotta Gall imzalı haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı 10 Batılı diplomatı sınır dışı etme kararından vazgeçti” başlığı kullanıldı.

Yazıda, “Sınır dışı etme tehdidi ciddi ekonomik sorunlara sebep olabilecek ve NATO içerisinde dağılmaya sebep olabilecekti. Erdoğan, Pazartesi günü 10 büyükelçiyi sınır dışı etme kararından geri adım attı ve analist ve diplomatlara göre Türkiye’ye ekonomik felaket getirecek ve NATO ittifakına zarar verecek diplomatik fırtınadan kurtuldu. Hesaplı bir hareketle 10 ülke büyükelçisi Viyana Sözleşmesi’ne uyduklarını açıklayan ifadeler kullandı ve bu da Erdoğan tarafından olumlu karşılandı” denildi.

Makalede, “Diplomasi, Türkiye’yi Batılı müttefikleriyle büyük bir felaketten kurtardı ve birçokları hafta sonu boyunca bu durumun yeni bir ekonomik kriz yaratacağını ve siyasi istikrarsızlığa sebep olabileceğini düşündü.

FRANCE24: ERDOĞAN U-DÖNÜŞÜ YAPTI

Fransa merkezli medya kuruluşu France24 de gelişmeyi yakından takip etti.

France24, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı diplomatları sınır dışı etme tehdidinde U-dönüşü yaptı” başlığını kullanırken, “Büyükelçiliklerin Viyana Sözleşmesi açıklamalarından sonra Erdoğan, sınır dışı etme tehdidini geri çekti” yorumunu yaptı.

WASHINGTON POST: TEHDİDİ GERİ ÇEKTİ

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post da gelişmeye geniş yer ayırdı. Gazete, “Erdoğan büyükelçilere tehdidini bıraktı ve ABD ve diğer Batılı müttefikleriyle krizi önledi” başlığını attı.

Gazete, “Pazartesi günü çok dikkatlice koreografisi yapılmış jestlerle birlikte ABD, Kanada ve diğer ülkeler tek cümlelik bir açıklama ile diplomatik normlara uyacaklarını duyurdular. Uzmanlara göre Erdoğan’ın Kavala konusundaki ani çıkışı, dış siyasette gerilimi azaltmak yerine tırmandırması onun dikkati çözemediği ekonomik krizden başka bir yere çekmek ve popülaritesini artırmak için endişeli olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.