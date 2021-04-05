Dünyanın yüzde 4.3’ü aşılandı: Türkiye yedinci sırada

Dünyada hızla yayılarak küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam eden ölümcül Covid-19 salgınını durdurmak için tarihin en büyük aşılama kampanyası devam ediyor.

Ülkelerin resmi web sitelerinden ve resmi açıklamalarından Covid-19’a ilişkin verileri analiz eden Bloomberg, dünya genelinde dağıtılan ve uygulanan aşı dozlarının raporunu hazırladı. Toplamda 151 ülkede 658 milyondan fazla doz aşı uygulandığı ve küresel nüfusun yüzde 4.3’ünün aşılandığı belirtilen raporda, ayrıca dünyadaki günlük aşı uygulanma oranının ortalama 16.5 milyon doz olduğu aktarıldı.

Covid-19’a karşı en umut verici 9 aşının gelişimini takip eden Bloomberg, şu anda 151 ülkede sınırlı miktarlarda toplam 7 aşının kullanıldığını belirtti.

ABD İLK SIRADA



Raporda dünya genelinde uygulanan toplam aşı dozunun 165 milyon 53 bin 746’sının uygulandığı ABD’nin en fazla aşı uygulayan ülke olduğu belirtildi. ABD nüfusunun yüzde 25.5’inin aşılandığı aktarılırken Çin’de ise 138 milyondan fazla doz aşı uygulandığı, nüfusun yüzde 4.9’unun aşılandığı aktarıldı. AB genelinde uygulanan 78 milyondan fazla doz aşının AB nüfusunun yüzde 8.9’unu kapsadığı ifade edildi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR



ABD’de, pandeminin başlamasından bu yana Covid-19 nedeniyle toplamda 31 milyondan fazla vaka ve 568 binden fazla ölüm kaydedildi. ABD’de aşılama kampanyasının başlamasıyla Mayıs ayının sonuna kadar tüm yetişkin nüfusun aşılanması hedeflenirken aynı zamanda çocuklara aşı uygulanması konusunda klinik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. ABD’de Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarının yanı sıra Moderna, Novavax, Sanofi ve Johnson & Johnson aşılarından toplamda 1 milyar 210 milyon doz sipariş edildi.

ÇİN’DE GÜNDE 4 MİLYON DOZ



Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin’de toplamda 136 milyon 677 bin doz aşı uygulandı. En yüksek doz aşı uygulayan ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Çin’de nüfusun 4.9’unun aşılandığı belirtildi. Çin, bir günde ortalama 4 milyondan fazla doz aşı uygularken toplamda 300 milyon doz aşı sipariş etti. Çin’de 200 milyon doz sipariş edilen Pfizer-BioNTech ve 100 milyon doz sipariş edilen Fosun Pharma aşılarından uygulandığı belirtildi.

AB’DE 1.8 MİLYAR DOZ SİPARİŞ



AB’de 79 milyon 435 bin 98 doz aşı uygulanmasıyla nüfusun 8.9’unun aşılandığı, yüzde 5.2’sinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. AB, corona virüsüne karşı ilk kez geliştirilen ve yüzde 91 etkinliği olan Pfizer/BioNTech’in aşısından 500 milyon doz sipariş etti. AB’de 65 yaşın üzerindeki kişiler için etkili olmadığı ve kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddia edilen Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca aşısından ise 300 milyon doz sipariş edildi. AB ayrıca, Moderna, Sanofi, CureVac ve Johnson & Johnson aşılarından da sipariş ederek toplamda 1 milyar 835 milyon aşı tedariği sözleşmesi yaptı.

TÜRKİYE YÜZDE 10’U GEÇTİ



Hazırlanan Covid-19 aşı raporuna göre, ülkelerin toplamda uyguladığı doza göre yapılan sıralamada listenin en başında ABD, Çin ve AB yer alırken, bu ülkeleri Hindistan, İngiltere, Brezilya ve Türkiye’nin takip ettiği belirtildi. Ülkelerin aşı dozu uygulama sırasına göre raporda en yüksek doz aşıyı uygulayan 7’nci ülke olan Türkiye’de, 16 milyondan fazla doz aşı uygulanması ile nüfusun yüzde 10’unun aşılandığı belirtildi. Türkiye’yi takiben Almanya, Endonezya ve Fransa’nın sıralamada ilk 10’da yer aldığı aktarıldı.