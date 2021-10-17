Eski İçişleri Bakanı Villa cinayetten suçlu bulundu

Arjantin’de mahkeme, İspanya’nın Francisco Franco diktatörlüğü döneminden kalan bir davada, eski İspanya İçişleri Bakanı Rodolfo Martin Villa’yı 4 cinayetten suçlu buldu.

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Arjantin'de bir mahkemede görülen davada Yargıç Maria Servini de Cuba, İspanya'da 1976-1979 yılları arasında İçişleri Bakanı olan 87 yaşındaki Rodolfo Martin Villa'yı 4 ayrı ağırlaştırılmış cinayet vakasından suçlu buldu.

Yargıç de Cuba, söz konusu kararda eski bakan Villa'nın 1975'te vefat eden Francisco Franco döneminden sonraki yıllarda da devam eden diktatörlüğün baskıcı yönetiminde kilit rol oynadığını ifade etti. Arjantinli Yargıç ayrıca, şu anda İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan eski Bakan Villa'nın gözaltına alınmasına da karar verdiği ancak uluslararası gözaltına alma gibi bir işlemin mümkün olmadığını söyledi.

Eski Bakan Villa'nın avukatı Fernando Goldaracena ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Martin Villa da verdiği bir röportajda sakin olduğunu ve kararı temyiz edeceğini söyledi.

Kurbanların yakınlarının avukatı olan Maximo Castex, yargıcın kararı için “Yıllardır hak iddiasında bulunan mağdurlar için harika bir haber” ifadelerini kullandı.

İspanya'da 1977 yılında çıkarılan bir yasayla General Franco'nun 36 yıllık sağcı diktatörlüğü döneminde işlenen suçlar affedilmişti. Bunun üzerine mağdur durumda bulunan yüzlerce İspanya vatandaşı, evrensel adalet ilkesi uyarınca, kendilerine ve ailelerine karşı işlenen suçlar hakkında şikayette bulunmak için Arjantin mahkemelerine başvurmuştu.