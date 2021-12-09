Fransa cumhurbaşkanı adayı Pecresse’den Türkiye çıkışı: AB genişlemesi sona ermeli

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı olan Valerie Pecresse, 'Avrupa'nın sınırlarını koruyacağı mesajını' verdi. Önceliklerinin göç politikası ve Schengen anlaşmasının gözden geçirilmesi olduğunu söyleyen Pecresse, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu ifade etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa lideri Emmanuel Macron’un Nisan 2022’de yapılacak seçimlerde en güçlü rakipleri arasında gösterilen Pecresse, “özellikle Türkiye için AB genişlemesinin sona ermesi gerektiğini” savundu.

Fransız Le Monde gazetesi için bir yazı kaleme alan Pecresse, “Fransa’nın çıkarlarını daha iyi savunması gerektiğine inanıyorum. Fransa’nın gücü için olduğu kadar Avrupa’nın gücü için de mücadele edeceğim” dedi. Pecresse ayrıca Afrika için “özellikle Avrupa şirketleri tarafından desteklenen bir Marshall Planı”nı savunduğunu ifade etti.

“AVRUPA GÖÇ POLİTİKASI REVİZE EDİLMELİ”

Euronews’ta yer alan habere göre, ‘Gurur Avrupası’ inşa etmek için ‘naif Avrupa’dan çıkılması gerektiğini anlatan Pecresse, “Bu, sınırlarını nasıl savunacağını bilen bir Avrupa ile başlar.” dedi.

Bu noktada göçmenlerin iadesi ve Schengen anlaşması dahil Avrupa göç politikasının revize edilmesi çağrısı yapan Pecresse, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex’e 10 bin sınır muhafızının işe alımını hızlandırmak istediğini de hatırlattı.

“FRANSA, KİBİR İMAJINA SON VERMELİ”

“Fransa’nın Macron cumhurbaşkanlığının başlangıcından bu yana derisine yapışmış olan kibir imajına son vermelidir” diyen Pecresse, Paris’in “Avrupa hukukunun ihlali karşısında laiklik gibi cumhuriyetçi ilkeleri daha iyi savunması gerektiğini” kaydetti.

Brexit’in AB’nin “insanların isteklerini karşılayamazsa çözülebileceğini gösterdiğini” belirten Pecresse, “tüm ortaklarımızla birlikte yeni bir Avrupa şartı üzerinde çalışmak için bu başkanlıktan yararlanacağım.” diye yazdı.

İlginizi Çekebilir Fransa'nın sağcı cumhurbaşkanı adayına saldırı

İlginizi Çekebilir Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour, protesto edildi

İlginizi Çekebilir Fransa'da sağcı Cumhuriyetçi Parti'den ilk kez kadın cumhurbaşkanı adayı