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Fransa’da günlük vaka sayısı 20 bini aştı

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 911 bin 62'e ulaştığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:08, 21/07/2021
HaberlerDünya
Fransa’da günlük vaka sayısı 20 bini aştı

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 21 bin yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 911 bin 62’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 22 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 547'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 859’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 869 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 67 milyon 191 bin 681 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 38 milyon 586 bin 991'ine tek doz aşı yapıldı.

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