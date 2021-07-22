Fransa’da günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 909 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 933 bin 510’a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 11 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 558'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 868’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 832 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 68 milyon 22 bin 96 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 39 milyon 28 bin 57'sine tek doz aşı yapıldı.