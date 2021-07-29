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Fransa’da son 24 saatte 25 bin 190 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 190 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 79 bin 239'a ulaştığı bildirildi.

Güncellenme: 23:45, 29/07/2021
HaberlerDünya
Fransa’da son 24 saatte 25 bin 190 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 25 bin 190 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 79 bin 239’a ulaştığı bildirildi.

Bakanlık, ülkede son 24 saatte 27 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 111 bin 707'ye yükseldiğini aktardı.

Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde bin 15’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 236 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 72 milyon 750 bin 460 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 41 milyon 674 bin 94'üne tek doz aşı yapıldı.

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