Gemi krizi derinleşiyor… İran’dan İngiltere ve ABD’ye sert tepki: Olası bir maceraya derhal karşılık veririz

İsrail ve İran arasındaki gemi krizinde tansiyon yükseliyor. ABD ve İngiltere'nin de İran'ı suçlaması üzerine Tahran'dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Khatibzadeh, "İran, ulusal çıkarları ve güvenliğini korumada hiçbir tereddüt göstermeyecek, olası bir maceraya anında karşılık verecektir" dedi. İngiltere de İran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

SOZCU.COM.TR

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İsrail’e ait bir ticari gemiye Umman açıklarında saldırı düzenlenmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsrail saldırıdan İran’ı sorumlu tutarken, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, “İran yalnızca İsrail sorunu değil, aynı zamanda hepimize zarar veren bir terör, yıkım ve istikrarsızlığın kaynağıdır. Seyir özgürlüğüne de zarar veren İran terörü karşısında asla sessiz kalmamalıyız” sözleriyle diğer ülkelere de çağrıda bulunmuştu.

Gemiye düzenlenen saldırıda mürettebattan bir İngiliz ve bir Romanya vatandaşının hayatını kaybetmesi üzerine İngiltere ve ABD de konuya dahil oldu. İsrail gibi okları Tahran’a yönelten ABD ve İsrail’e İran’dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Khatibzadeh, ABD ve İngiltere’yi uyararak, İran’ın güvenliğini tehdit edecek herhangi bir adıma derhal karşılık verileceğini söyledi.

‘PROVOKATİF BİR ADIM’



Khatibzadeh devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti, ulusal çıkarları ve güvenliğini korumada hiçbir tereddüt göstermeyecek, olası bir maceraya güçlü bir şekilde anında karşılık verecektir” ifadelerini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanı’nın iddialarının temelsiz ve pişmanlık verici olduğunu belirten Khatibzadeh, ABD Dışişleri’nin de bu duruma katılarak provokatif bir adım attığını vurguladı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İran’dan yapılan açıklamalardan kısa süre sonra İngiltere’den kritik bir hamle geldi. İran’ın İngiltere Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO) 30 Temmuz’da İsrailli M/T Mercer Street adlı ticari geminin Umman açıklarında gece geç saatlerde saldırıya uğradığını duyurmuştu. Umman'ın Masirah Adası’nın kuzeydoğusunda meydana gelen saldırıda iki mürettebat hayatını kaybetti.