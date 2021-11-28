Güney Afrika’dan yeni mutasyon açıklaması: Cezalandırıldık

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’nın Covid-19’un yeni mutasyonunu erken tespit ettiği için alkışlanmak yerine cezalandırıldığı ifade edildi.

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Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un tespit edilmesinin ardından birçok ülke yeni mutasyonunun kendi topraklarında yayılması önlemek amacıyla başta Güney Afrika olmak üzere bir çok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulamaya karar verdi.

ÜLKENİN DIŞİŞLERİ’NDEN SİTEMKAR AÇIKLAMA

Uygulanan seyahat kısıtlamalarının ardından açıklama yapan Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, uygulanan seyahat kısıtlamalarını eleştirerek, söz konusu kısıtlamaların ve yasakların gelişmiş genomik dizilimleri ve yeni mutasyonları daha hızlı tespit etme yeteneği nedeniyle Güney Afrika’yı cezalandırmaya benzediğini açıkladı.

“Mükemmel bilim alkışlanmalı ve cezalandırılmamalı” ifadelerini kullanan Bakanlık, dünyanın başka yerlerinde yeni mutasyonların keşfedildiğini ve verilen reaksiyonun tamamen farklı olduğunu vurguladı.

KAÇ ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Omicron mutasyonu şu ana kadar Güney Afrika, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail, Hong Kong, Almanya, İtalya'da tespit edilirken, Çekya'da ise 1 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.

61 KİŞİNİN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Güney Afrika’dan iki uçakla Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gelen yaklaşık 600 yolcunun teste tabi tutulduğu ve 61 yolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Schiphol Havalimanı’na gelen ve test sonucu pozitif sonuçlanan yolcuların otelde karantinaya alınacağı aktarılmış, “Vakaların, Omicron olarak adlandırılan yeni mutasyon türü olup olmadığını araştırıyoruz” denilmişti.

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