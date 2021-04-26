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Güney Kıbrıs’ta kriz! Rum Başpiskopos hükümete rest çekti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, iki haftalık tam kapanmada hükümetin getirdiği bazı kısıtlamalara uymayacaklarını belirterek "Hadi bütün polis gelsin" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:09, 26/04/2021
HaberlerDünya
Güney Kıbrıs’ta kriz! Rum Başpiskopos hükümete rest çekti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hükümeti ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos arasında kriz çıktı.

Başpiskopos II. Hrisostomos, yarın saat 05.00’te başlayan ve Paskalya haftasını da etkileyerek iki haftalık tam kapanmaya ilişkin hükümete rest çekti.

Rum yönetiminin getirdiği bazı kısıtlamalara uymayacağını belirten II. Hrisostomos “Uymuyorum. Hadi bütün polis gelsin” dedi.

“GELENEĞE UYACAĞIZ”

Rum radyosu II. Hrisostomos’un, Rum Sağlık Bakanının neden kiliselere 50’den fazla kişinin girmesine izin verilmediği sorusuna cevap vermediği için öfkelendiğini belirtti.

II. Hrisostomos, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi, ölmesi, gömülmesi ve yeniden canlanması seremonilerinin canlandırıldığı kutsal haftanın son günü olan ve Hz. İsa’nın dirildiğine inanılan Pazar akşamı için saat 21.00’e kadar esnetilen sokağa çıkma yasağına da uymayacaklarını “Geleneğe uyacağız. Diriliş ayinini gece yarısından sonra icra edeceğiz” diyerek açıkladı.

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