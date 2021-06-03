Gurbetçilerin Türkiye’deki banka hesapları bildirilmeye başlandı

Türkiye'nin 2017’de onayladığı, ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konuldu. Gurbetçinin banka hesap bilgileri yaşadıkları ülke maliyelerine iletilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı, 31 Mayıs 2021 tarihli karar, 31498 sayılı Resmi Gazete'de 4024 Karar Numarası ile yayınlandı. Böylece bir süre ertelenen, banka hesap ve finansal bilgi paylaşımı 1 Haziran 2021 günü itibarıyla başladı.

Kararda, varılan anlaşmanın yürürlük tarihinin 03.02.2020 itibarıyla başlatıldığına değinildi. Yani, yurt dışında yaşayan Türklerin bu tarihten sonraki banka hesap bilgileri, yaşadıklari ülkelerin maliyelerine bildirilecek.

BİLDİRİM ŞEKLİ VE İŞLEMLER



Karara göre, Türkiye'deki bankalar ve finans kurumları, yurt dışında yaşadığını tespit ettikleri kişilerin, 1000 doları aşan hesaplarını önce Ankara'ya verecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da, bunları ilgili ülkelere gönderecek.

Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, İngiltere, ABD, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturalya'da yaşayan Türklerin bütün banka bilgileri, ilgili maliye birimlerine iletilecek. Bilgi paylaşımı adrese göre yapılacak. Türkiye'de ikamet eden birinin banka bilgisi Avrupa'ya verilmeyecek.

GURBETÇİYİ NELER BEKLİYOR?

Bu bildirim, en çok Türkün yaşadığı Almanya'da büyük sorun olacak. Alman Maliyeleri her kuruşu takip edip hesabını sorduğu için, Türkiye'den gelen mektupla hemen gurbetçinin adresine yazı yazacak. Türklere önce “Bu paranın kaynağı nedir? Niye bildirmediniz?” sorusu gelecek.

Paranın miktarına göre, ağır vergi cezaları ve vergi kaçırma davaları gelebilecek. Almanya'nın yanı sıra diğer ülkelerin de bildirim yapılmamışsa, bunu sorun edeceği biliniyor. Paranın kaynağı belliyse ve Almanya ya da yaşanılan diğer ülkeden yasal yollarla çıkarılıp Türkiye'de bankaya konulmuşsa bir sorun yaşanmayacak.

GERİYE DOĞRU 10 YIL HESAP



Açıklanamayan para miktarı, ortalama 100 bin euronun üzerindeyse ceza davaları açılabilecek. Alman Maliyesi, 10 yıl geriye dönük tüm bilgileri isteyebilecek. Kişinin kendini ihbar etmesi ve maliye ile iş birliği yapması halinde bu süre 5 yıla inebilecek. Bu nedenle, konuyu bilen vergi danışmanları ve para miktarı yüksekse avukatlarla görüşmekte fayda var.

HANGİ BİLGİLER VERİLECEK?



Yurt dışında yaşayan Türklerin, ilk olarak banka hesabındaki para bildirilecek. 1000 doları aşan tüm paralar bildirilecek. 1 ya da 5 hesap varsa, tamamı bildirilecek. Ardından ilgili maliyeler bunun dökümünü isteyecek. Verilmezse, ortalama ve yüksek bir vergi çıkarılacak. Döküm verilirse, tek tek gelen paraların kaynağı sorulacak. Banka hesapları dıışında ortaklık, gelir getiren herhangi bir finansal varlık, altına dayalı banka hesabı varsa onlar da bildirilecek.