Havada korkunç anlar: Balondan düşerek öldü

İsrail'in kuzeyinde 20 yaşında bir genç, sıcak hava balonundan düşerek hayatını kaybetti. Korkunç anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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İsrail’de bir sıcak hava balonunda görevli mürettebatın, balon havalandıktan sonra 91 metre yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis, 20 yaşındaki ismi açıklanmayan gencin, balondan bir otoyola düştükten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis yetkilileri ayrıca, hayatını kaybeden gencin yer görevlisi olduğunu ve balonda neden bulunduğunu soruşturduklarını açıkladı.

Yerel polis yetkilisi Slava Bonchuk, yaptığı açıklamada, ilk soruşturmanın ardından hayatını kaybeden gencin sıcak hava balonunun sepetine bağlı olduğunu açıkladı.

İsrail basınında yer alan habere göre, olay ilk olarak yerde olanlar tarafından polise bildirildi. Sıcak balon pilotunun olay gerçekleştikten sonra balonu güvenle indirmeyi başarabildiği de gelen bilgiler arasında. Basında çıkan haberlere göre balonun içerisinde 14 yolcu bulunuyordu ve olayda başka bir yaralanan olmadı.

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