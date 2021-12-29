Hollanda polisi 1.6 tondan fazla kokain ele geçirdi

Hollanda’da polis, Rotterdam limanında 3 konteynere saklanmış 1.6 tondan fazla kokain ele geçirdi.

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Hollanda'nın güneybatısında yer alan Rotterdam şehrinde muz, kakao çekirdeği ve çimento sevkiyatlarına gizlenmiş 1.6 tondan fazla kokain ele geçirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam limanında ele geçirilen uyuşturtucuların tahmini 127 milyon euro değerinde olduğu belirtildi.

İlk konteynerin Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan geldiği ve Rotterdam yakınındaki Barendrecht kasabasına gönderilmek üzere hazırlanan muz konteynerinin içine saklandığını ifade edildi.

İkinci konteynerin ise yine Ekvador'dan gelerek Kolombia'dan geçen kakao çekirdeği sevkiyatına gizlenmiş şekilde bulunduğu aktarılırken, Portekiz'e giden çimento yüklü üçüncü bir konteynerin de uyuşturucu dolu 5 spor çantası içerisinde yer aldığı vurgulandı.

ROTTERDAM: KOKAİNİN AVRUPA’YA GİRİŞİNİN ANA KAPISI

Avrupa'nın uyuşturucu ve özellikle kokain için ana sevkiyat kapılarından biri olarak kabul edilen Rotterdam limanında bu yıl polis denetimi arttı.

Hollanda gümrük yetkilileri dün yaptığı açıklamada, 2020 yılında 49 ton kokain ele geçirildiğini, bu yıl ise 68 ton kokaine el konulduğunu ifade etti. Avrupa Birliği'nin (AB) suçla mücadele kurumu, Hollanda ve Belçika'yı, kokain için özellikle de Kolombiya'dan gelen sevkiyatlarda başlıca merkez haline gelmeleri nedeniyle uyardı.

Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) Eylül ayında yayınladığı raporda, Kuzey Denizi kıyısının artık “kokainin Avrupa'ya ana giriş noktası olarak İber yarımadasını geride bıraktığını” ifade edildi.

Raporda, esrardan sonra kokainin Batı ve Orta Avrupa'da son bir yılda tahmini 4,4 milyon kullanıcıyla en popüler ikinci uyuşturucu maddesi olduğu da belirtildi.

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