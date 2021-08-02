Hong Kong’dan aşı olmayan vatandaşlara yönelik yeni önlem: Test yapılmayacak

Şehir lideri Carrie Lam, 2 Ağustos Pazartesi günü yaptığı açıklamada; aşısız Hong Kong hükümeti çalışanlarının ve eğitim, sağlık sektörü çalışanlarının COVID-19 testi için ödeme yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

SOZCU.COM.TR

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Hong Kong yöneticisi aşının önemine dikkat çekerek, aşı olmayan çalışanların artık ücretsiz COVID-19 testi yaptıramayacaklarını açıkladı.

Hong Kong, herhangi bir corona virüsü vakası olmadan 56 gün geçirdi. Genel olarak hayat büyük ölçüde normale dönse de otel karantinasının gerekli olduğu ağır seyahat kısıtlamalarına devam ediliyor. Olumlu gelişmelere rağmen hükümet, aşılamaların daha da yaygınlaşması için aksiyonlar almaya devam ediyor.

Şu an Hong Kong’da nüfusun hemen hemen üçte biri her iki doz aşıyı da aldı, Lam nüfusun geri kalanının aşı olması için ücretsiz aşı merkezlerinin kullanılabileceği tarihi ekim ayına kadar uzattığını açıkladı. Ancak aşı olmayan çalışanlar için artık ücretsiz COVID-19 testi yapılmayacağını belirtti. Lam testlerin ücretli olacağını şu şekilde duyurdu:

TÜM MEMURLAR VE KAMU ÇALIŞANLARINI KAPSIYOR

“Artık aşı olması gerekenler olmalılar, aksi takdirde kendi testlerinin maliyetini kendileri karşılarlar. tüm memur ve kamu çalışanları dahil olmak üzere bu uygulamaya tabi olacak. Tedbir bugün yürürlüğe giriyor. Şu anda memurlar için aşı oranları şimdiden yüzde 70’e ulaştı. Fena değil ama bugünden itibaren aşı olmaları veya iki haftada bir test yaptırmaları gerekiyor. Eylül ayından itibaren kendi testlerini kendileri ödemek zorunda kalacaklar.”

Hong Kong’daki yetkililer, başlangıçta aşıların yavaş alımından memnun değildi, ancak çeşitli işletmelerin aşı yaptıranlar için düzenledikleri 1 milyon dolarlık apartman piyangosu gibi uygulamalar aşı olanların sayısında artışı sağladı.

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