İngiliz gazeteden Türkiye iddiası: 16 yaşından küçüklere ‘indirimli’ mide ameliyatı

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Daily Mail, son dönemde İngiliz gençlerin 'ucuz' olduğu için estetik operasyonlar için Türkiye'ye gittiğini belirtirken, burada 18 yaşından küçük çocuklara 'mide ameliyatı' yapıldığını öne sürdü.

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İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Türkiye’deki estetik operasyonları ile ilgili kritik bir iddiayı gündeme taşıdı.

Gazetenin iddiasına göre, 18 yaşından küçük çocuklara Türkiye’de indirimli mide ameliyatı teklif ediliyor. Gazete, özellikle medikal turizm kliniklerinin gençler için mide ameliyatı reklamı yapmasına da dikkat çekti.

DailyMail, Antalya’da Obezite Tedavisi isimli bir firmanın vücut kitle indeksi (BMI) 30 olan 16 yaşındaki çocuklar için 3 bin sterlin gibi düşük bir fiyat önerdiğini öne sürdü. Gazete bu fiyatın İngiltere’deki kliniklerin verdiği fiyatın üçte biri olduğuna da dikkat çekti.

’16 YAŞINDAKİLER AMEİLYATA UYGUN’

İddiaya göre Türk şirket, diğer tek şartın çocuğun psikoz, depresyondan muzdarip olmaması ve alkol, uyuşturucu bağımlısı olmaması gerektiğini belirtiyor.

Gazetenin iddiasına göre, İstanbul merkezli bir başka klinik olan Natural Beauty Türkiye, kemik inceltme, anemi ve böbrek taşları gibi belgelenmiş yan etkilere rağmen 16 yaşındaki hastaların gastrik bypass için uygun olduğunu dile getirdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre, 18 yaşından küçüklere operasyonlar gerçekleştirilmeden önce tüm cerrahi olmayan seçeneklerin ‘yeterince araştırılmış ve başarısız bulunmuş’ olması gerekiyor, aksi halde ise ameliyat yapılmıyor. Ayrıca, vücut kitle endeksine de bakılan İngiltere’de sınır en az 35-40 olurken, tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon da sorgulanıyor.

‘ÇOCUKLARA AMELİYAT YAPILMAMALIDIR’

İngiltere merkezli Southampton Üniversitesi Hastanesi’nde bariatrik cerrah olan James Byrne, Türkiye’deki iddialar hakkında ‘Bu genç çocuklar, en istisnai durumlar dışında bu tür ameliyatlara girmemelidir.’ dedi.

Bryne, “Şiddetli obezitesi olan çocuklar için kilo verme ameliyatı, diyetisyenler, psikologlar ve tıp uzmanları dahil olmak üzere birçok profesyonelin de dahil olduğu bir süreç olmalıdır. Öte yandan, çocukların tüm ailesini de kapsayan bir destek gerektirdiği için oldukça karmaşık bir müdahaledir” dedi.

OBEZİTE ORANI HER YIL ARTIYOR

Bryne, ‘Ameliyat, özellikle bu yaştaki çocuklar için kolay bir çözüm olarak görülmemeli veya reklamı yapılmamalıdır.’ ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Ulusal Çocuk Ölçüm Programına göre, İngiltere’deki obez çocukların oranı 2019-20’de yüzde 9,9’dan 2020-21’de yüzde 14,4’e yükseldi.

HASTANEDEN YANIT GELMEDİ

Bu yıl 22 Ekim’de liposuction ameliyatı olmak için Türkiye’ye uçan İngiliz bir kadın, operasyondan iki gün sonra hayatını kaybetti. Bu olay kamuoyunda da geniş yankı buldu. Diarra Akua Eunice Brown, Bahçelievler banliyösünde bir klinikte ameliyat olmak için İstanbul’a gitmişti.

Operasyon başlangıçta başarılı oldu, ancak 28 yaşındaki iki gün sonra ‘aniden rahatsızlanırken’ iki gün içerisinde de hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ancak bahsedilen firmaların hiçbiri yorum taleplerine cevap vermedi.

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