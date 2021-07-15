İngiltere’de patronlara Covid-19 kuralları… Ofislere dönüş böyle olacak

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden İngiltere’de 19 Temmuz’da normalleşmede son adım atılmaya hazırlanılıyor. Uzmanların varyantlar nedeniyle sürecin ertelenmesi çağrılarına rağmen Başbakan Boris Johnson hükümeti geri adım atmış değil.

19 Temmuz için geri sayım sürerken çalışma hayatıyla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hükümetten çalışma hayatının nasıl olacağına dair bir rehber yayınlandı. Rehberde patronlara verilen mesajda, “İş yerlerine dönüş için çalışanlarınızla müzakere edin. Sendikalar çalışma şartlarıyla ilgili hem bireysel hem de işin gerektirdiği ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapacak. Çalışanlar ve diğerleri sağlık ve güvenlik uyarılarını takip etmeye devam etmeli” denildi.

ARKA ARKAYA MASALAR



Daily Mail’in haberine göre rehberde ofis gibi kapalı alanlarda çalışanlar için oturma düzeninden maske kullanımına kadar pek çok konuya değinildi. Çalışma alanlarında mesafe bırakılması gerektiği belirtilirken, çalışanların masalarının yan yana yerine arka arkaya olması tavsiye edildi. Masalar arasında plastik bariyerler konulması gerektiği de vurgulandı.

KADEMELİ GERİ DÖNÜŞ



Maske kullanımının zorunlu olmayacağı hatırlatılan rehberde, kapalı ortamlarda çalışan kişilerin ofiste de maske takmayı değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Rehberde en önemli bölümlerden biri de uzaktan çalışmadan ofise dönüşün hızına ilişkin oldu. Bu sürecin toptan bir şekilde yürütülmemesi, geçişin zamana yayılarak kademeli ilerlemesi gerektiği ifade edildi.