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İngiltere’de vaka sayılarında düşüş sürüyor

İngiltere'de corona virüsü salgınında son 24 saatte 6 bin 187 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 325 bin 315’e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:20, 26/03/2021
HaberlerDünya
İngiltere’de vaka sayılarında düşüş sürüyor

İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 126 bin 515'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 187 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 325 bin 315'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 29 milyon 316 bin 130 doz Covid-19 aşısı uygulandığı, 3 milyon 9 bin 863 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

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