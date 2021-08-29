İran’ın yeni Atom Enerjisi Kurumu Başkanı belli oldu

İran'da eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olan Ali Ekber Salihi'den boşalan koltuğa Muhammed İslami geçti.

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İran’da bir önceki hükümet döneminde Yol ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Muhammed İslami, yeni dönemde Atom Enerjisi Kurumu Başkanı oldu.

İslami, Ruhani hükümeti döneminde Atom Enerjisi Kurumu'nun Başkanı olan Ali Ekber Salihi’nin yerine geçmiş oldu. İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Atom Enerjisi Kurumu'nun başına getirilen İslami’ye aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi de verildi.

Nükleer çalışmalar alanında fazla tecrübesi olmayan Muhammed İslami, yüksek öğrenimini ABD’de inşaat mühendisliği bölümünde tamamladı. Bir dönem Savunma Bakan Yardımcısı olan İslami, İran Uçak Üretim Endüstrisi Kurumu'nun (HESA) Genel Müdürü olarak da görev yapmıştı.