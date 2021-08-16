İsrail, Batı Şeria’da 4 Filistinliyi vurdu

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'de, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

SOZCU.COM.TR

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Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı’nda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenin Valisi Ekrem er-Rucub, Filistin’in Sesi Radyosu’na yaptığı açıklamada yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 4’e yükseldiğini söyledi.

Görgü tanıkları, Cenin Mülteci Kampı’nda İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından askerler ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandığını anlatmıştı. Çıkan olaylar sırasında İsrail askerlerinin, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi de kullandığı kaydedilmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle yaralanan 2 Filistinlinin Cenin’deki acil servise kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıkları bildirilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, söz konusu Filistinlilerin kimliklerini 19 yaşındaki Salih Ammar ve 21 yaşındaki Raid Ebu Seyf olarak duyurmuştu.