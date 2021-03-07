İsviçre’de tartışmalı referandum: Peçe ve burka yasağına destek çıktı

İsviçre Halk Partisi'nin üyesi ve aynı zamanda referandum komitesi başkanı Walter Wobmann'ın gündeme getirdiği peçe ve burka yasağı ile ilgili referandum yapıldı.

İsviçre’de düzenlenen bağlayıcılığı olan referandumda aşırı sağın peçeyi yasaklamayı amaçlayan teklifinin az farkla kabul edildi. SRF kanalının kısmi sonuçlara dayanarak yaptığı projeksiyona göre peçe yasağı yüzde 49 hayır oyuna karşı yüzde 51 evet oyuyla referandumdan geçti.

WOBMANN: İSVİÇRE’DE YERİ YOKTUR

Doğrudan demokrasinin uygulandığı İsviçre'de aşırı sağcı partilerin desteklediği bu referandumda sadece İslam dininin hedef alınmadığını, göstericilerin ya da kanun kaçaklarının da maske takmasının önüne geçilmesi için böyle bir referanduma gidildiğini söyleyen Wobmann açıklamalarda bulundu. Wobmann, “İsviçre'de gelenek yüzünü göstermek üzerinedir. Bu özgürlüğümüzün en basit ifadesidir. Yüzü kapatmak aşırıcılığın sembolüdür ve Avrupa'da hızla yayılan siyasi İslam'ın sembolüdür ve İsviçre'de yeri yoktur” dedi.

İslamofobinin yoğun olduğu İsviçre'de 2009 yılında yeni minare yapımına karşı yapılan oylamada halk yasaklama yoluna gitmiş ve bu durum hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu. İsviçre'de şu an iki kanton yerel olarak peçe ve burka yasağı getirmişti.