İtalya Başbakanı Draghi, Erdoğan için ‘diktatör’ dedi! Ankara’dan yanıt gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da ağırladığı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yer gösterilmeyerek bir süre ayakta bırakılmasıyla ilgili konuşan Draghi, “Erdoğan’ın Komisyon Başkanı Von der Leyen’e yönelik tavrını kesinlikle doğru bulmuyorum. Uygun bir davranış olmadığını düşünüyorum ve Von der Leyen’in maruz kaldığı aşağılamaya çok üzüldüm. Bunlar hakkında birisi açık konuşmalı – Ne iseler onu söyleyelim – diktatörler…” dedi.

Konuyla ilgili gün içinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye ilk kez misafir ağırlamıyor” demişti. Çavuşoğlu,”(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır” diye konuşmuştu.

ÇAVUŞOĞLU: KENDİSİNE İADE EDİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin ifadelerine sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK: ESEFLE KINIYORUZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz.

* AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir.

* Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz.

BÜYÜKELÇİ, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Olayın ardından İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

“İFADELERİN DERHAL GERİ ALINMASINI BEKLEDİĞİMİZ VURGULANMIŞTIR”

Büyükelçinin bakanlığa çağrılmasıyla ilgili Dışişleri’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İtalya Başbakanının Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında bugün kullandığı kabul edilemez ifadeler üzerine, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi bu akşam derhal Bakanlığımıza çağrılmıştır.

* Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Faruk Kaymakcı tarafından İtalyan Büyükelçi'ye, göreve atamayla gelmiş İtalya Başbakanının, Avrupa'da en yüksek halk oyu desteğiyle seçilmiş bir lider olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini kuvvetle kınadığımız, Türkiye-İtalya dostluğu ve müttefikliğiyle bağdaştıramadığımız bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasını beklediğimiz vurgulanmıştır.

* Büyükelçiye, AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ahiren ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretin protokol düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin misafirperverliğini kimsenin sorgulayamayacağı, ülkemizin AB içindeki anlamsız ve kötü niyetli tartışmalara taraf olmayacağı ve Türkiye-AB olumlu gündemini baltalamaya yönelik çabaları nafile bulduğumuz da bildirilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in çarşamba günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacakları salonda Avrupa Komisyonu Başkanı’na yer gösterilmemesi, dünya genelinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel, toplantı salonundaki tekli koltuklara otururken, Ursula von der Leyen bir süre ayakta kaldı ve daha sonra üçlü koltuğa oturdu. Ursula von der Leyen'in karşısındaki üçlü koltukta da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.

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