İtalya’da, 15 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında 15 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 224 bin 790 corona virüsü testi yapıldığı ve 6 bin 171 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 336 bin 906'ya ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 29'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte bin 825 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 78 bin 484 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 11 kişi artarak 194’e yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 67 milyon 223 bin 679 Covid-19 aşısı uygulanırken, 31 milyon 558 bin 471 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.