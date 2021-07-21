Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İtalya’da günlük vaka sayısı 4 bini aştı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 4 bin 259 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 297 bin 337’ye ulaştı. Ülkede günlük vaka sayısı 4 bini aştı.

Güncellenme: 19:53, 21/07/2021
HaberlerDünya
İtalya’da günlük vaka sayısı 4 bini aştı

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 4 binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 235 bin 97 corona virüsü testi yapıldığı ve 4 bin 259 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 297 bin 337'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 905'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 235 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 51 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 158'e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 62 milyon 700 bin 387 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 28 milyon 261 bin 81 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

İlginizi ÇekebilirGünlük vakaların 40 bini aştığı İngiltere'de Starmer kendini karantinaya aldıGünlük vakaların 40 bini aştığı İngiltere'de Starmer kendini karantinaya aldıİlginizi ÇekebilirBilim insanları duyurdu: Hiç bilinmeyen 28 farklı virüs tespit edildiBilim insanları duyurdu: Hiç bilinmeyen 28 farklı virüs tespit edildi