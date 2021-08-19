İtalya’dan şehirden köye göç için teşvik

İtalya'nın kuzeybatı Piedmont bölgesi, dağ köylerini yeniden doldurmak için şehir sakinlerini kentsel yaşamın karmaşasından uzaklaştırmaya hazırlanıyor.

SOZCU.COM.TR

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Bölgesel hükümet, nüfusu 5.000’den az olan dağlık yerleşim alanlarında bir bina satın alan veya onaran kişilere 10 milyon Euro ayırıyor. Bir İtalyan kentinden taşınan ve bölgede en az on yıl yaşamaya hazır olanlara 40.000 Euro’ya kadar hibe sağlanacak.

Girişim, şehirlerdeki karantina stresinden sonra kırsalda yaşamanın ve uzaktan çalışmanın popülaritesinden yararlanmayı amaçlıyor. Bölge valisi Alberto Cirio, “İki yıllık pandemiden sonra, temiz hava, doğayla iç içe yaşama olasılığı fikrinin, geleceğimiz ve olağanüstü dağlarımız için yatırım yapılması gereken değerler olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kasım ayından itibaren geçerli olan teklif, gençleri ve çocuklu aileleri desteklemek için tasarlanmış ve 65 yaşına kadar olan kişiler için geçerli. Plan, geçen yıl Emilia-Romagna’da başlatılan ve bölgede halihazırda yaşayan insanlarla sınırlı olan bir plan üzerine modellenmiş. Emilia-Romagna’daki dağlık alanlardan sorumlu meclis üyesi Barbara Lori, “Büyük bir başarıydı çünkü yaklaşık 2.400 başvuru aldık ve 700 kişiye maksimum 30.000 Euro’ya kadar sponsor olduk” dedi.

1980’lerde Cuneo yakınlarındaki dağ köyünün nüfusu beş yaşlı kişiye kadar inmişti. 47 yaşındaki Rovere, on yıl önce Torino’dan köye taşındı. Bugün köyün, 50 yaş altı yaklaşık 50 daimi sakini bulunuyor. Rovere, “Yaptığım yaşam seçiminden gerçekten çok mutluyum” dedi.

Piedmont’taki ulusal dağ toplulukları birliğinin bölge başkanı Roberto Colombero, “Bunun yeni topluluklar inşa edeceğini umuyoruz” dedi.

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