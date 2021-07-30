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Japonya’da vaka rekoru OHAL getirdi: Kapsam genişliyor

Japonya hükümeti, corona virüsü vakalarının rekor seviyeye çıkmasının ardından Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapan Tokyo'nun yakınında üç bölgede ve Osaka'da 31 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edilmesini teklif etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:09, 30/07/2021
HaberlerDünya
Japonya’da vaka rekoru OHAL getirdi: Kapsam genişliyor

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Tokyo ve güneydeki Okinawa Adası’nda devam eden olağanüstü halin de 31 Ağustos’a kadar uzatılması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yoshihide Suga’nın uzmanların onayını aldıktan sonra bugün resmi olarak önlemleri açıklaması bekleniyor.

Japonya corona virüsü salgınını başlarda iyi yönetse de şu an yüksek bulaşıcılığı olan Delta varyantını kontrol altına almakta zorlanıyor. Basında çıkan haberlere göre Japonya’da günlük vaka sayıları dün ilk defa 10 bine yükseldi.

Japonya’da tamamen aşı olanların oranı yüzde 30’dan az.

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