Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Joe Biden’dan Afganistan kararı: Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan çekilmeye başlayacağını ve askerlerin tamamen çekilmesinin 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurdu. Biden, Afganistan savaşını işaret ederek, “Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:02, 14/04/2021
HaberlerDünya
Joe Biden’dan Afganistan kararı: Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi

Afganistan’da ABD’nin yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunurken, ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına görev alan yaklaşık birkaç yüz ABD özel harekat kuvvetinin Afganistan'dan çekilip çekilmeyeceği merak konusuydu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağını ve askerlerin tamamen çekilmesinin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

Biden, Afganistan ile ilgili açıklama yaparak Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi” ifadesini kullandı. Biden ayrıca, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan’ın Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde, ABD askerlerinin 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıldönümüne kadar ABD askeri birliklerinin Afganistan’dan geri çekileceğini duyurması beklenirken Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başkan Biden ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Gani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu gece Başkan Biden ile ABD'nin Eylül ayı başlarına kadar Afganistan'dan kuvvetlerini çekme kararını tartıştığımız bir telefon görüşmesi yaptım. Afganistan İslam Cumhuriyeti ABD’nin kararına saygı duyuyor ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için ABD’li ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

“Ortaklığımızın bir sonraki aşamasına geçerken, devam eden barış çabalarında ABD / NATO ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Ghani, Afganistan güvenlik ve savunma güçlerinin halkını ve ülkesini tam anlamıyla savunabilecek güçte olduğunu vurguladı.

İlginizi ÇekebilirABD savaş gemilerinin Boğaz'dan geçişine protestoABD savaş gemilerinin Boğaz'dan geçişine protestoİlginizi ÇekebilirABD Afganistan'daki birliklerini geri çekiyor iddiasıABD Afganistan'daki birliklerini geri çekiyor iddiası
ABD Afganistan Beşiktaş CIA Çin Cumhurbaşkanı Eylül ayı Hindistan İslam istanbul NATO ÖZEL HAREKAT Pakistan protesto Rusya sosyal medya Terör Türkiye
Yayınlanma Tarihi:21:58,