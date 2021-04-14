Joe Biden’dan Afganistan kararı: Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi

Afganistan’da ABD’nin yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunurken, ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına görev alan yaklaşık birkaç yüz ABD özel harekat kuvvetinin Afganistan'dan çekilip çekilmeyeceği merak konusuydu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağını ve askerlerin tamamen çekilmesinin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

Biden, Afganistan ile ilgili açıklama yaparak Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi” ifadesini kullandı. Biden ayrıca, Afganistan devletini desteklediğini ifade ederek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan’ın Afganistan'da barışa destek verdiğini açıkladı.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde, ABD askerlerinin 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıldönümüne kadar ABD askeri birliklerinin Afganistan’dan geri çekileceğini duyurması beklenirken Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başkan Biden ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Gani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu gece Başkan Biden ile ABD'nin Eylül ayı başlarına kadar Afganistan'dan kuvvetlerini çekme kararını tartıştığımız bir telefon görüşmesi yaptım. Afganistan İslam Cumhuriyeti ABD’nin kararına saygı duyuyor ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için ABD’li ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

“Ortaklığımızın bir sonraki aşamasına geçerken, devam eden barış çabalarında ABD / NATO ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Ghani, Afganistan güvenlik ve savunma güçlerinin halkını ve ülkesini tam anlamıyla savunabilecek güçte olduğunu vurguladı.

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