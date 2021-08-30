Kabil Havaalanı’na yönelik roketli saldırı girişimini IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı girişimini terör örgütü IŞİD üstlendi.

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de yer alan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bu sabah 5 roketle hedef alınmıştı. ABD’li bir yetkili, ateşlenen füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıklamıştı.

IŞİD AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın ardından terör örgütü IŞİD’den havaalanına düzenlenen saldırı girişimini üstlenme açıklaması geldi. IŞİD tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na yönelik sabah saatlerinde düzenlenen saldırı girişimini IŞİD’in üstlendiği kaydedildi. Terör örgütü, 6 Katyuşa roketi ile Kabil Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldıklarını ifade etti.

5 ROKETLE HEDEF ALINMIŞTI

Öte yandan, Kabil’de tahliye operasyonlarının sürdüğü Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, bugün sabah saatlerinde 5 roketle hedef alınmıştı. Güvenlik gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili, ateşlenen füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini belirtmişti.

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