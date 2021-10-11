Kim Jong-un’dan kurmaylarına talimat: Sorunları çözün

Göreve geldiğinden bu yana en büyük ekonomik sıkıntıyı yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkın yiyecek, giyecek ve barınma sorunlarının giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak da krize sürüklenen Kuzey Kore’de Devlet Başkanı Kim Jong-un yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda kıtlık uyarılarının yapıldığı ülkede, aylar sonra oldukça zayıflamış bir şekilde kamuoyu önüne çıkan Kim Jong-un’un halka mesaj vermek için bu yolu seçtiği iddia edilmişti.

Ülkesindeki son 5 yıllık ekonomik planın başarısız olduğunu kabul eden Kim, önümüzdeki beş yıl için başarılı olma sözü verdi. Daily Mail’in haberine göre yetkililerine talimat veren Kuzey Kore lideri, halkın yiyecek, giyecek ve barınma sorununun bir an önce çözülmesini istedi.

Analistler, 37 yaşındaki Kim’in ekonomiyle ilgili yaptığı son açıklamaların, göreve geldiğinden bu yana en büyük sorunla karşı karşıya olduğunu gösterdiğini savunuyor.