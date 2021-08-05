Kısıtlamalar kaldırıldığı halde İngiltere’de COVID-19 vakaları düşmeye devam ediyor

İngiliz hükümeti salı günü itibarıyla üst üste beş günde COVID-19 vakalarında düşüş kaydetti. Kısıtlamaların kaldırıldığı ülkede, vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti.

SOZCU.COM.TR

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Pandemiyle mücadelede zorlu günler atlatan İngiltere’de şaşırtıcı rakamlar dikkat çekiyor.

Ülkenin yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid’in günde 100.000 vaka olasılığı konusunda uyarılarda bulunmuş, hükümetin 19 Temmuz’da İngiltere’de sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırmasına Bristol Üniversitesi’nden Dr. Gabriel Scally, “Ölümcül bir politika”, Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi “Epidemiyolojik aptallık” demişti.

Ancak vakalar yaklaşık yüzde 40 oranında düştü ve tüm kısıtlamalar sona ermesine rağmen ölüm ve hastaneye yatış oranları da düşük kalmaya devam etti.

YÜKSEK AŞILAMA ORANININ ETKİSİ

Uzmanlar bu gelişmeyi şaşırtıcı bulurken, birçoğu da Birleşik Krallık’taki yüksek aşılama oranına dikkat çekiyor. Tüm yetişkinlerin yüzde 72’sinden fazlası iki doz aşı aldı ve Ulusal İstatistik Ofisi yakın zamanda İngiltere’deki nüfusun yüzde 92’sinin aşı yoluyla antikorlara sahip olduğunu tahmin ettiğini açıkladı.

King’s College London genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector gibi bazı uzmanlar verilerin yanıltıcı bir şekilde ortaya çıktığını ileri sürdü. Spector, Sky News ile yaptığı bir röportajda, vakalardaki ani düşüşün, muhtemelen gençlerin test edilmemesinden ve asemptomatik vakaların resmi olarak bildirilen rakamlarda yer almamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Ancak bir epidemiyolog olan ve İngiliz hükümetine COVID-19 politikası hakkında tavsiyelerde bulunan Bilimsel Danışma Grubu Acil Durumlar komitesi üyesi John Edmunds, Spector’ın iddiasını reddetti. Edmunds, ABC News’e, vakalardaki ani düşüşü açıklayan birkaç önemli durumun olduğunu söyledi.

EURO 2020’NİN BİTİŞİ

Edmunds, Euro 2020’nin bitmiş olmasına dikkat çekiyor ve “Euro, çok daha normal davranışlara geri dönmeye başlarsak ve futbol izlemek için barlara geri dönersek neler olacağının bir göstergesiydi. Birdenbire vakalar artıyor” dedi.

Edmunds’un davranışsal araştırmalarına göre, turnuva sona erdiği için İngilizler barlara ve gece kulüplerine pek gitmiyor: “Kısıtlama olmamasına rağmen, şu anda insanların davranışı normal davranışa yakın değil” dedi.

HÜKÜMETİN DEVREYE SOKTUĞU UYGULAMA

Edmunds, vakalardaki düşüşte kullanılan uygulamanın da etkisi olduğunu belirtiyor. Edmunds, Euro’dan kısa bir süre sonra, temmuz ortasında İngiliz hükümetinin temas izleme uygulamasının vakaları kontrol altına aldığını söylüyor. Birleşik Krallık genelinde yüz binlerce kişiye, uygulama tarafından pozitif biriyle temasa geçmeleri halinde bildirim gönderilerek kendilerini karantinaya almaları istendi.

OKULLARIN KAPANMASI

Edmunds, vakalardaki düşüşün bir diğer önemli faktörü olarak okulların kapanmasını gösterdi. Okul dönemi boyunca, çocuklar ve öğretmenlerin düzenli olarak test edildiğine ve yaz tatili döneminde test sürecinin gerçekleşmediğine dikkat çeken Edmunds; “okulların kapatılması çok önemliydi ve bunun etkisini pandemi boyunca gördük” dedi.

Sağlık danışmanları, çocukları aşılamanın çok az yararı olduğunu söylüyor çünkü çok azı ciddi şekilde hastalanıyor veya virüsten ölüyor. Şu anda 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmasına izin verilmiş bir aşı bulunmamakla birlikte, özellikle COVID-19 için risk taşıdığı kabul edilen bazı çocukların mevcut kurallar kapsamında aşılanmasına da izin verilmiyor.

OFİSE DÖNÜŞ VE OKULLARIN AÇILMASI YENİ BİR ARTIŞA NEDEN OLUR

İngiltere son zamanlarda düşük vaka sayılarıyla şaşırtsa da Edmunds, bu durumun okulların açılması ve ofise dönüş programlarının başlamasıyla kaybolacağını düşünüyor: “Korkum; okulların yeniden açıldığı eylül ayı. Sanırım o noktada işletmeler, şirketler, kuruluşlar çalışanlarının ofise geri dönmesi için durumu yeniden değerlendirmeye başlayacak. Umarım yapmazlar, yaparlarsa sonbaharda vakalarda başka bir artış göreceğimizi düşünüyorum.”

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