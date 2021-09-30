Komşuda öğrenciler sokağa döküldü

Yunanistan’da yüzlerce öğrenci corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı olan üniversitelerin yeniden açılması talebiyle gösteri düzenledi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da binden fazla üniversite öğrencisi sokaklara döküldü. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır eğitime ara verilmesini protesto eden öğrenciler, okulların yeniden açılmasını talep etti.

Öğrenci olmanın kampüste olmak anlamına geldiğini ifade eden göstericiler, “Deneyler bizim hayatımız üzerinde değil, üniversite laboratuvarlarında yapılmalı” yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan'da hükümetin salgın tedbirleri kapsamında üniversiteleri kapatmasının ardından online olarak eğitim almaya başlamıştı.

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