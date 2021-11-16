Küba’da 20 ay sonra normale dönüş: Eylem çağrısı yapan muhaliflere kuş uçurtmadılar

Küba'da 20 ay sonra sınır kapıları açılırken, okullarda eğitim yeniden başladı. Muhalif gruplar kısıtlamaların kalktığı günde eylem çağrısı yapsa da, güvenlik güçlerinin yoğun önlem almasıyla sokaklar sessiz kaldı.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde 5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği corona virüsü salgınıyla mücadele sürerken, en sert önlemleri alan ülkelerin başında Küba geliyordu.

Ülkede yaklaşık 20 aylık bir sürenin ardından kısıtlamalarla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Okullar 15 Kasım itibarıyla yeniden eğitime başlarken, sınır kapıları da yabancı turistlere açıldı.

KÜBA AŞISI DA KABUL EDİLİYOR



Küba yabancı turistler için belirli şartlar getirdi. Ülkeye girişte sağlık pasaportu ya da corona virüsü aşısı olunduğunu gösteren bir belge ibraz edilmesi isteniyor.

Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna ve Sinofarm’ın yanı sıra Küba aşıları yaptıranlar da PCR testi zorunluluğuyla karşılaşmayacak. Öte yandan Kübalı yetkililer rastgele olarak ek önlemler kapsamında örnek alma hakkına da sahip.

15 Kasım tarihi corona önlemlerinin yanı sıra muhaliflerin harekete geçmesi açısından da kritik bir gün olarak dikkat çekti. Hükümet karşıtı gruplar, uzun süredir yaptıkları eylem çağrılarına rağmen istediği karşılığı bulamadı.

Başta başkent Havana olmak üzere pek çok bölgede sokaklar sessizliğe büründü. Güvenlik güçlerinin olası girişimlere karşı geniş önlemler aldığı belirtildi. Vatandaşlar eylemlerde çıkabilecek olaylar nedeniyle çocuklarını okula göndermemeyi tercih etti.

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