Kuzey İrlanda’yı Arwen fırtınası vurdu

Kuzey İrlanda'da etkili olan Arwen fırtınası nedeniyle aracının üzerine ağaç düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Kuzey İrlanda Arwen fırtınasına teslim oldu. Hızı saatte 100 kilometre ulaşan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgaların oluşmasına yol açtı.

Kuzey İrlanda’nın Antrim bölgesindeki Dublin Yolu üzerinde fırtına nedeniyle ağacın devrildiği aracın içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Talihsiz adamın Maghera’daki St Mary’s İlkokulu Müdürü Francis Lagan olduğu açıklandı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI



Okulun internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Bu akşam çok sevdiğimiz müdürümüz Lagan’ın zamansız ölümünü büyük bir acı ve üzüntüyle bildiriyoruz” denildi. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle feribot seferleri de iptal edilirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Larne’de 2 bin 400’den fazla evin elektriksiz kaldığı aktarıldı. Meteoroloji servisi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

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