Kuzey Kore’den ABD’ye sert sözler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Joe Biden'a sert cümlelerle yüklendi. Biden göreve geldikten sonra ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca politikasının sürdüğünü belirten Kuzey Kore lideri, Biden'ın ön koşulsuz diyalog teklifinin 'ABD'nin düşmanca eylemlerini gizlemek için küçük bir numara' olduğunu vurguladı.

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ABD Başkanı Donald Trump döneminde düzelme sinyalleri veren ABD-Kuzey Kore ilişkilerinde tansiyon son dönemde yine gerildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un mecliste yaptığı konuşmasında ABD’yi ön koşulsuz müzakere teklifine rağmen ‘düşmanca bir politika’ sürdürmekle suçladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetime gelmesinin ardından kendilerine yönelik düşmanca politikanın hiç değişmediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise Kuzey Kore’ye verdiği yanıtta, “ABD’nin Kuzey Kore’ye düşmanca bir niyeti yoktur. Onlarla koşulsuz görüşmeye hazırız. Çağrımıza olumlu cevap vermesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Kim Jong Un, Güney Kore ile de ilişkilere değinirken, şartlı barış teklifinde bulundu. Güney Kore’nin ABD’den kopması ve çifte standartlı tutumunu değiştirmesi gerektiğini ifade ederken, iki ülke arasındaki iletişim hatlarının yeniden kurulması için harekete geçtiklerini duyurdu. Kim Jong-Un’un ifadeleri, Seul ve Washington arasında bir kriz yaratma çabası olarak yorumlandı.

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