Kuzey Kore’den Güney Kore’ye şartlı barış çağrısı

Kuzey Kore, Güney Kore'nin "düşmanca politikalardan" vazgeçmesi durumunda bölgedeki savaşı bitirmeye hazır olduklarını açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong, "karşılıklı saygının sağlanması, ön yargıların, düşmanca politikalar ve çifte standardın terkedilmesi" durumunda müzakerelere hazırız mesajı verdi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’ın kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore’nin “düşmanca politikalardan” vazgeçmesi halinde müzakerelere devam etmekte istekli olduklarını belirtti.

Kore Yarımadası’nı ikiye bölen savaş, tarafların 1953 yılında ateşkes imzalamasıyla son bulsa da, iki ülke ilişkilerinde tansiyon o günden beri düşmüyor.

En son, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae-song Güney Kore’nin 1950-53 Kore Savaşı’nın sona erdiğine dair resmi açıklama yapılması teklifini reddetmişti. Kim Yo-jong, bu olay üzerine resmi bir açıklama yaptı.

GÜNEY KORE’YE GÖZDAĞI

Kim Yo-Jong, Kuzey Kore’nin resmi açıklama yayınlamak konusunda istekli olduğunu belirtirken, bunu yapabilmek için “öncelikle karşılıklı saygının sağlanması, ön yargıların, düşmanca politikalar ve çifte standardın terkedilmesi” gerektiğini kaydetti.Kim, “Güney Kore çifte standartlarıyla bizi kışkırtıp her adımda eleştirdiği geçmişinden uzaklaşır, söz ve eylemlerinde samimiyeti geri getirir ve düşmanlığından vazgeçerse ilişkilerin yeniden kurulması ve geliştirilmesi konusunda yakın iletişimi yeniden başlatmaya istekli oluruz.” dedi.

Bu açıklamalar, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu’nda, bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için Kore Savaşı’nın sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılması çağrısının ardından geldi.

Moon, konuşmasında, “Uluslararası kamuoyunu bir kez daha Kore Yarımadası’ndaki savaşın sonu için seferber olmaya çağırıyorum, Kuzey ve Güney Kore taraflarıyla ABD ve Çin’in bir araya gelerek savaşın bittiğini ilan etmesini istiyorum.” demişti.

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