Leonardo DiCaprio’dan dünya liderlerine çağrı

ABD’li ünlü sinema oyuncusu Leonardo DiCaprio, İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden COP26 İklim Zirvesi’ne destek verdiğini açıkladı. Öte yandan, Arnold Schwarzenegger ve Matt Damon gibi Hollywood yıldızlarının iklim değişikliği konferansına katılmaları bekleniyor.

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ABD'li ünlü sinema oyuncusu Leonardo DiCaprio, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden COP26 İklim Zirvesi'ne destek verdi. DiCaprio, dünya liderlerine seslenerek “Şimdi hırs, dayanışma ve eylem zamanı” dedi.

Ünlü oyuncu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e katıldığını ifade ederek “COP26’daki liderleri önemli İklim Eylemi yapmaya, geleceğimizi korumaya ve insanlığı kurtarmaya çağıran Antonio Guterres’e katılıyorum. Şimdi hırs, dayanışma ve eylem zamanı” dedi.

Öte yandan, Arnold Schwarzenegger ve Matt Damon gibi Hollywood yıldızlarının iklim değişikliği konferansına katılmaları bekleniyor. Billy Eilish de bu haftanın başlarında kaydedilen bir mesajda şunları söyledi: “Bu yıl liderlerimiz, gezegenimiz için gereken ve kritik önemde olan küresel eylemlere karar veriyor. Sadece kendimiz için değil, gelecek nesillerimiz için de gezegenimizi kurtarmak için bir arada durmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Ve şimdi acil eyleme ve birlikte çalışmaya ihtiyacımız var.” dedi.

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