Listeye Türkiye de eklendi… Mutasyonlu virüs 33 ülkeye yayıldı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınında 1 yıl geride kalırken, worldometers’ın verilerine göre 84 milyonu aşkın insan hastalığa yakalandı, 1.8 milyondan fazla kişi de hayatını kaybetti.

Virüse karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech, Moderna ve Oxford-AstraZeneca gibi aşılar düzenleyici kurumlardan birer birer onay alsa da, üretim kapasiteleri ve dağıtım sorunları nedeniyle aşılama süreci tahminlerden de yavaş ilerliyor.

Bu süreçte İngiltere’den gelen bir haber dünyayı yeni bir endişeye sürükledi. Ülkede ortaya çıkan yeni bir corona virüsü mutasyonunun, mevcut virüsten yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtildi. ‘B.1.1.7’ adı verilen mutasyonlu virüsün İngiltere’de Eylül 2020’de tespit edildiği, ancak Aralık ayı ortasına kadar tanımlanamadığı öğrenildi.

YAYILMA ENGELLENEMEDİ



Covid-19 aşılarının mutasyonlu virüse karşı da işe yarayacağı umulsa da, bu konudaki araştırmalar devam ediyor. İngiltere’de mutasyon olduğu haberinin ardından pek çok ülke sınırları kapatıp uçuşları durdursa da, virüsün yayılması engellenebilmiş değil.

Business Insider’ın haberine göre, Türkiye’nin de dün listeye eklenmesiyle mutasyonlu virüse rastlanan ülke sayısı 33’e yükseldi. İşte o ülkelerin listesi:

1 – İngiltere

2 – Hollanda

3 – Fransa

4 – İsveç

5 – İspanya

6 – İsviçre

7- Danimarka

8 – Almanya

9 – İtalya

10 – Kanada

11 – Japonya

12 – Lübnan

13 – Singapur

14 – Avustralya

15 – Birleşik Arap Emirlikleri

16 – Hindistan

17 – Güney Kore

18 – Finlandiya

19 – Pakistan

20 – ABD

21 – Türkiye

22 – Belçika

23 – Şili

24 – Brezilya

25 – Malta

26 – Norveç

27 – Portekiz

28 – Çin

29 – Tayvan

30 – İzlanda

31 – İrlanda

32 – İsrail

33 – Ürdün

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