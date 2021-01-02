Listeye Türkiye de eklendi… Mutasyonlu virüs 33 ülkeye yayıldı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgınında 1 yıl geride kalırken, worldometers’ın verilerine göre 84 milyonu aşkın insan hastalığa yakalandı, 1.8 milyondan fazla kişi de hayatını kaybetti.
Virüse karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech, Moderna ve Oxford-AstraZeneca gibi aşılar düzenleyici kurumlardan birer birer onay alsa da, üretim kapasiteleri ve dağıtım sorunları nedeniyle aşılama süreci tahminlerden de yavaş ilerliyor.
Bu süreçte İngiltere’den gelen bir haber dünyayı yeni bir endişeye sürükledi. Ülkede ortaya çıkan yeni bir corona virüsü mutasyonunun, mevcut virüsten yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtildi. ‘B.1.1.7’ adı verilen mutasyonlu virüsün İngiltere’de Eylül 2020’de tespit edildiği, ancak Aralık ayı ortasına kadar tanımlanamadığı öğrenildi.
YAYILMA ENGELLENEMEDİ
Covid-19 aşılarının mutasyonlu virüse karşı da işe yarayacağı umulsa da, bu konudaki araştırmalar devam ediyor. İngiltere’de mutasyon olduğu haberinin ardından pek çok ülke sınırları kapatıp uçuşları durdursa da, virüsün yayılması engellenebilmiş değil.
Business Insider’ın haberine göre, Türkiye’nin de dün listeye eklenmesiyle mutasyonlu virüse rastlanan ülke sayısı 33’e yükseldi. İşte o ülkelerin listesi:
1 – İngiltere
2 – Hollanda
3 – Fransa
4 – İsveç
5 – İspanya
6 – İsviçre
7- Danimarka
8 – Almanya
9 – İtalya
10 – Kanada
11 – Japonya
12 – Lübnan
13 – Singapur
14 – Avustralya
15 – Birleşik Arap Emirlikleri
16 – Hindistan
17 – Güney Kore
18 – Finlandiya
19 – Pakistan
20 – ABD
21 – Türkiye
22 – Belçika
23 – Şili
24 – Brezilya
25 – Malta
26 – Norveç
27 – Portekiz
28 – Çin
29 – Tayvan
30 – İzlanda
31 – İrlanda
32 – İsrail
33 – Ürdün