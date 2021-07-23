Meksika’da sahte corona aşısı belgesine hapis cezası

Meksika'da sahte Covid-19 aşı belgelerine karşı önlem alındı. Meksika Milli Savunma Bakanlığı, başta başkent Mexico City olmak üzere birkaç kentte halka sahte aşı sertifikası teklif edildiğine dair gelen ihbarlar üzerine harekete geçerek, sahte sertifika düzenleyen veya talep edenlerin cezalandırılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sahte Covid-19 aşı sertifikası düzenleyen veya talep edenlerin, sahte resmi evrak düzenleme suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezasına ve 100 ila bin gün arası asgari ücrete denk gelen para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Bakanlık, aşıların ücretsiz olduğunu vurgularken, kişilerin aşılama hakkında doğrulamayı Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunan veri tabanı üzerinden yapabileceklerini ifade etti.

Bakanlık ayrıca, vatandaşların sahte Covid-19 aşısı sertifikası konusundaki tüm mağduriyet ve şikayetlerini emniyet güçlerine ihbar etmeleri gerektiğini hatırlattı.